"Вето не имело бы смысла": Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России

Венгрия не станет блокировать новый пакет антироссийских санкций

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто в эфире телеканала M1 заявил, что Будапешт не наложит вето на 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, хотя считает их введение "неправильным".

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Сийярто, Венгрия не станет пользоваться правом вето в ходе голосования по очередному пакету антироссийских санкций. По его словам, Будапешту удалось добиться такой его редакции, в которой учитываются все экономические интересы мадьярского государства.

"С этой позиции использование вето не имело бы смысла. При этом я думаю, что Евросоюз с введением санкций принимает неправильное решение", — сказал руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто поведал журналистам, что 13-й пакет санкций ещё не одобрен странами Евросоюза, а Брюссель уже готовится к разработке 14-го. Министр назвал это "бессмыслицей" и подчеркнул, что Будапешт не допустит принятия решений, наносящих вред его национальным интересам.

Проблема, добавил Сийярто, намного глубже, чем любые санкции, поскольку вся стратегия ЕС в отношении Украины "полностью провальная". Он подчеркнул, что действия коллективного Запада ведут не к заключению мира, а нанесению ущерба государствам, входящим в Евросоюз.