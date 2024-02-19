Деньги на "восстановление" и санкции против России: Шмыгаль похвастался результатами поездки в Японию

Шмыгаль: Япония выделит Украине 12,1 миллиарда долларов

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Япония выделит украинским властям 12,1 миллиарда долларов финансовой помощи.

Фото: kmu.gov.ua by KMU is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом глава украинского кабмина написал в своём Telegram-канале, подводя итоги двусторонней конференции, которая прошла в понедельник в Токио. В ней приняли участие члены правительств Украины и Японии, а также представители бизнес-сообщества. В итоге было подписано более полусотни документов, касающихся взаимодействия в сфере налогообложения, "послевоенного" восстановления Украины, торгово-экономического сотрудничества. В числе прочего стороны договорились о том, что Токио продолжит оказывать "санкционное давление" на Россию.

"Украина постоянно чувствует солидарность Японии", — похвалился Шмыгаль.

"Продуктивный" визит украинской делегации в Токио несколько скрасит безрадостные итоги Мюнхенской конференции по безопасности, на которой президента Украины Владимира Зеленского скорее воодушевляли клятвенными заверениями в поддержке и воинственной риторикой, нежели реально помогали тем, в чём так сильно нуждаются украинские боевики на фронте. ВСУ под ударами российской армии всё чаще вынуждены экономить боеприпасы, технику ВС РФ поступательно выводит из строя, а личный состав впадает в уныние от постоянного пребывания на линии боевого соприкосновения без ротаций — мобилизация на Украине перестала давать хоть какой-то результат.

На этом фоне обещания Японии выглядят действительно серьёзным успехом. Впрочем, по словам самого Шмыгаля, Токио пока раскошелится лишь на 4,7 миллиарда долларов — это будет грант "на быстрое восстановление" Украины.