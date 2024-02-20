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Освобождение Авдеевки не означает, что российские военные скоро дойдут до Киева

Военкор Ткач: освобождение Авдеевки не означает марш на Киев

1:50
Мир

Освобождение Авдеевки (ДНР) не указывает на неминуемость прибытия российских военных к Киеву. Об этом заявил военный корреспондент "Украина.ру" Василий Ткач в интервью URA.RU.

Военкор Ткач: освобождение Авдеевки не означает марш на Киев
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Взятие Авдеевки не означает автоматический наступательный марш на Киев. В настоящее время такой шаг нереализуем из-за сохраняющейся боеспособности противника. После освобождения Авдеевки перед нами открывается значительное оперативное пространство. На карте формируются два выступа, которые постепенно становятся угрозами для нашей обороны. Предполагается поэтапное продвижение и дальнейшее освобождение территории, что позволит выровнять линию фронта", — отметил Ткач.

По его мнению, в скором времени станет ясно, как и куда будут продвигаться российские войска.

"На данный момент мы осуществляем давление в пять направлений. Если это будет иметь такой же успех, как и в случае с Авдеевкой, то через месяц станет ясно, где фронт может ослабнуть. В таком случае можно будет продвигаться дальше в Харьковской области и в направлении Киева. Однако стоит отметить, что речь пока не идёт о наступлении на столицу. В настоящее время мы оказываем давление на различных направлениях, и там, где найдётся просвет, мы продвинемся", — пояснил журналист.

Вооружённые силы Российской Федерации полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Сейчас они проводят операции по очистке города от остатков украинских военных. Агентство Associated Press предполагает, что после освобождения Авдеевки российские вооруженные силы могут двинуться на запад Украины для сокращения угрозы для Донецка. Илон Маск, американский предприниматель, заявил, что Россия будет сохранять преимущество, пока конфликт на Украине продолжается.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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