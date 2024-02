Из запаса Сил обороны Финляндии уволилось 1200 резервистов после вступления страны в НАТО

В феврале текущего года из запаса финской армии уволилось 1200 резервистов, а за весь 2024 год этот показатель составил уже 1435 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties.