Из запаса Сил обороны Финляндии уволилось 1200 резервистов после вступления страны в НАТО

Власти Финляндии после вступления в НАТО объявили о волне увольнений из армейского резерва

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В феврале текущего года из запаса финской армии уволилось 1200 резервистов, а за весь 2024 год этот показатель составил уже 1435 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties.

В сравнении с прошлым годом число увеличивается, поскольку за весь предыдущий год резервистов покинуло лишь 1650 человек.

Микко Рейонен, директор профильного отдела гражданской службы страны заявил, что примерно 600 человек, которые покинули Силы обороны Финляндии, не смогут пройти курсы переподготовки из-за нехватки мест

Он также отметил, что в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно лишь 30 вакансий.