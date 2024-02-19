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Из запаса Сил обороны Финляндии уволилось 1200 резервистов после вступления страны в НАТО

Власти Финляндии после вступления в НАТО объявили о волне увольнений из армейского резерва

0:43
Мир » Европа » Балканы

В феврале текущего года из запаса финской армии уволилось 1200 резервистов, а за весь 2024 год этот показатель составил уже 1435 человек.

Власти Финляндии после вступления в НАТО объявили о волне увольнений из армейского резерва
Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson is licensed under This file is a work of a sailor or employee of the U.S. Navy, taken or made as part of that person's official duties.

В сравнении с прошлым годом число увеличивается, поскольку за весь предыдущий год резервистов покинуло лишь 1650 человек.

Микко Рейонен, директор профильного отдела гражданской службы страны заявил, что примерно 600 человек, которые покинули Силы обороны Финляндии, не смогут пройти курсы переподготовки из-за нехватки мест

Он также отметил, что в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно лишь 30 вакансий.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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