В феврале текущего года из запаса финской армии уволилось 1200 резервистов, а за весь 2024 год этот показатель составил уже 1435 человек.
В сравнении с прошлым годом число увеличивается, поскольку за весь предыдущий год резервистов покинуло лишь 1650 человек.
Микко Рейонен, директор профильного отдела гражданской службы страны заявил, что примерно 600 человек, которые покинули Силы обороны Финляндии, не смогут пройти курсы переподготовки из-за нехватки мест
Он также отметил, что в этом году запланировано 44 дополнительных курса переподготовки, на которых доступно лишь 30 вакансий.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.