Трамп раскритиковал радикальных левых политиков и обвинил их в неудачах США

Дональд Трамп назвал американцев нацией неудачников

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал текущую ситуацию в стране и назвал американцев неудачниками. Соответствующее заявление политик и бизнесмен опубликовал на своей странице в социальной сети Truth.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Трампа, узнав о смерти Алексея Навального*, он начал всё больше осознавать ситуацию в самой Америке. Экс-глава Белого дома уверен, что действующие радикальные левые политики, прокуроры и судьи медленно, но верно ведут страну по пути разрушения.

Трамп также раскритиковал открытые границы США, намекая на кризис с нелегальными мигрантами из Мексики, американские выборы назвал фальсифицированными, а решения судов — несправедливыми.

— Мы — нация в упадке, нация неудачников! — резюмировал Трамп, сопроводив свой пост аббревиатурой MAGA (Make America Great Again — "Правда.ру").

Напомним, ранее стало известно, что в Евросоюзе испытывают беспокойство по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США. В частности, европейцев взволновали слова политика о том, что он позволит делать России, что угодно. Подробнее об этом сообщалось в материале "Правды.ру".

*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов