Поддерживающих конфликт на Украине Макрона и Шольца призвали самих отправиться на фронт

Макрона и Шольца призвали отправиться на фронт на Украину

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филлипо призвал лидера своей страны Эммануэля Макрона и его немецкого коллегу Олафа Шольца отправиться на украинский фронт.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х. Так Филлипо отреагировал на слова члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который призвал Париж перевести французскую экономику на "военные рельсы".

По мнению Филлипо, политики, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, должны сами туда отправиться, а не помогать Киеву. Он добавил, что если чиновники, представляющие Евросоюз или НАТО, призывают не прекращать боевые действия, им нужно самим воочию увидеть, что это такое.

Вместе с Макроном Филлипо призвал отправляться на украинский фронт канцлера Германии Олафа Шольца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других западных "ястребов".

На прошлой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Россия ведёт себя агрессивно по отношению к европейским странам. В частности, он обвинил Москву в проведении кибератак и дезинформационных операций. Подробнее об этом "Правда.ру" рассказывала в своём материале.