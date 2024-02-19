Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптик Ильин рассказал, что к концу этой недели в Москву придёт оттепель
В ФРГ услышали слова Медведева о применении всего арсенала РФ по Берлину
WP: в Евросоюзе обеспокоены ситуацией с помощью ВСУ в случае победы Трампа
Ученые рассказали, какие вакцины от Covid-19 вызывают неврологические и сердечно-сосудистые заболевания
Озеленение Сахары может нести экологические риски
ВОЗ: западные вакцины от коронавируса рискованны
Наилучшие шампуни для волос, стоимостью до 1 000 рублей
Чудом выжил: в Омске бабушка едва не забила девятилетнего внука молотком
Увлекшаяся восточными культами певица Сати Казанова уехала в Индию
Поддерживающих конфликт на Украине Макрона и Шольца призвали самих отправиться на фронт

Макрона и Шольца призвали отправиться на фронт на Украину

1:13
Мир » Европа » Евросоюз

Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филлипо призвал лидера своей страны Эммануэля Макрона и его немецкого коллегу Олафа Шольца отправиться на украинский фронт.

Макрона и Шольца призвали отправиться на фронт на Украину
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х. Так Филлипо отреагировал на слова члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который призвал Париж перевести французскую экономику на "военные рельсы".

По мнению Филлипо, политики, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине, должны сами туда отправиться, а не помогать Киеву. Он добавил, что если чиновники, представляющие Евросоюз или НАТО, призывают не прекращать боевые действия, им нужно самим воочию увидеть, что это такое.

Вместе с Макроном Филлипо призвал отправляться на украинский фронт канцлера Германии Олафа Шольца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других западных "ястребов".

На прошлой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Россия ведёт себя агрессивно по отношению к европейским странам. В частности, он обвинил Москву в проведении кибератак и дезинформационных операций. Подробнее об этом "Правда.ру" рассказывала в своём материале.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
США до сих пор пытаются скопировать советские военные технологии 1980-х годов Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Последние материалы
Чудом выжил: в Омске бабушка едва не забила девятилетнего внука молотком
Макрона и Шольца призвали отправиться на фронт на Украину
Увлекшаяся восточными культами певица Сати Казанова уехала в Индию
США обеспокоены тем, что не смогут проводить обучение украинских военных весной
Хуситы потопили британский корабль
Экономист Чирков: прогнозы по экономике России были негативные, но изменения произошли в противоположную сторону
Терапевт Винарская заявила, что время приёма горячей ванны не должно превышать 15-20 минут
Ученые США обнаружили останки млекопитающего Sikuomys mikros на Аляске
ЛДПР заявила, что этим летом начнут снимать байопик о Жириновском
Упражнения на растяжку для укрепления мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников