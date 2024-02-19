Глава кабинета министров Армении Никол Пашинян опроверг слухи о том, что Ереван выступает союзником России по конфликту на Украине. Об этом политик сказал во время встречи в Германии с членами армянской общины.
Никол Пашинян назвал своё утверждение "искренней позицией" Армении и напомнил, что говорил так уже давно, а впервые — 2 года назад, с момента начала спецоперации на Украине. При этом армянский лидер сожалеет, что Ереван никак не может повлиять на конфликт между Москвой и Киевом.
Что касается возможного урегулирования ситуации, то, по мнению Пашиняна, в случае украинского кризиса следует применить декларацию о создании СНГ, которую члены объединения подписали совместно в 1991 году.
На прошлой неделе Никол Пашинян уверял, что Армения не собирается вступать в НАТО. По словам политика, страна хочет развивать партнёрские отношения с Россией. Подробнее об этом сообщала "Правда.ру" в своём материале.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.