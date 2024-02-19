"Слабость не ведёт к миру": президент Эстонии Карис назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения"

Президент Эстонии назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения"

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В своей статье для издания Politico президент Эстонии Алар Карис призвал "проявить решимость" в действиях против России и назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения".

Фото: president.gov.ua by President of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Карис обвинил Россию в том, что она "захватывает всё, что плохо охраняется" и призвал страны НАТО и Евросоюза сплотиться перед лицом "российской угрозы".

"Рекламный щит, недавно установленный в Ивангороде, прямо напротив границы Эстонии с Россией, гласит: "Границы России нигде не заканчиваются". Это отлично подчёркивает, насколько сильно Европа и Россия различаются в своих ценностях", — заявил Карис.

По словам эстонского президента, вооружённый конфликт между РФ и Украиной "не стал для нас неожиданностью". Он считает, что любое демократическое государство якобы "представляет угрозу" для России, и отношение Москвы к Западу "не изменится" вне зависимости от того, какой режим будет находиться у власти в Российской Федерации.

"Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас сочтут слабыми. Как показала история, слабость не ведёт к миру", — считает Карис.

Он признал, что НАТО и Евросоюз "ежедневно ведёт гибридную войну" с Россией. Карис призвал союзников Эстонии "прекратить жить в режиме мирного времени" и ежегодно выделять Киеву 0,25% своего ВВП Киеву для того, чтобы Украина "одержала победу".

"Давайте поможем ей победить", — заключил руководитель Эстонии.

Напомним, что Алар Карис был избран на пост президента Эстонии в августе 2021 года в ходе выборов, где он был единственным кандидатом. Карис — ветеринар по образованию, большую часть жизни он занимался научной и исследовательской деятельностью, а также работал в должности руководителя эстонского Национального музея.