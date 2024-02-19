Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американский палеонтолог разглядел половые органы ископаемого таракана
Упражнения на растяжку для нижней части тела
Bild: Навального* не успели обменять на россиянина, ликвидировавшего чеченского террориста
Депутат ГД РФ Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР
В поисках нежности: знакомство с породами кошек, склонными к независимости
Свекольно-имбирный суп-пюре от Марты Стюарт: простое блюдо высокой кухни
Как обогреть теплицу при морозах
Банки ОАЭ блокируют финансовые операции россиян
Евросоюз признал, что не может утолить снарядный голод украинской армии
"Слабость не ведёт к миру": президент Эстонии Карис назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения"

Президент Эстонии назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения"

1:53
Мир

В своей статье для издания Politico президент Эстонии Алар Карис призвал "проявить решимость" в действиях против России и назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения".

Президент Эстонии назвал украинский конфликт "решающим моментом для поколения"
Фото: president.gov.ua by President of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Карис обвинил Россию в том, что она "захватывает всё, что плохо охраняется" и призвал страны НАТО и Евросоюза сплотиться перед лицом "российской угрозы".

"Рекламный щит, недавно установленный в Ивангороде, прямо напротив границы Эстонии с Россией, гласит: "Границы России нигде не заканчиваются". Это отлично подчёркивает, насколько сильно Европа и Россия различаются в своих ценностях", — заявил Карис.

По словам эстонского президента, вооружённый конфликт между РФ и Украиной "не стал для нас неожиданностью". Он считает, что любое демократическое государство якобы "представляет угрозу" для России, и отношение Москвы к Западу "не изменится" вне зависимости от того, какой режим будет находиться у власти в Российской Федерации.

"Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас сочтут слабыми. Как показала история, слабость не ведёт к миру", — считает Карис.

Он признал, что НАТО и Евросоюз "ежедневно ведёт гибридную войну" с Россией. Карис призвал союзников Эстонии "прекратить жить в режиме мирного времени" и ежегодно выделять Киеву 0,25% своего ВВП Киеву для того, чтобы Украина "одержала победу".

"Давайте поможем ей победить", — заключил руководитель Эстонии.

Напомним, что Алар Карис был избран на пост президента Эстонии в августе 2021 года в ходе выборов, где он был единственным кандидатом. Карис — ветеринар по образованию, большую часть жизни он занимался научной и исследовательской деятельностью, а также работал в должности руководителя эстонского Национального музея.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин В Авдеевке взят полностью Коксохим, мощные атаки на Запорожском направлении Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Последние материалы
Яблоко для кожи: почему нам нужна косметика с этим ингредиентом
Медицинский юрист Борисова, что делать, если не пускают в реанимацию или больницу к ребёнку?
Салат со свеклой, курицей и ореховой заправкой: лёгкое приготовление, изысканный вкус
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне под лупой иностранцев: что удивляет и пугает в русских?
Российские разведчики перехватили телефонный звонок замкомандира ВСУ из Работино
Украина рассчитывает заработать на продаже российских активов
Открытие ученых: собаки могут осознавать свое тело, как и люди и приматы
Метод, который внесёт разнообразие в тренировки
Что делать с трещинами на деревьях и как им помочь?
Более 200 российских школ поддержат движение тимуровцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников