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Украина планирует заработать «на восстановление», продав подсанкционные активы РФ

Украина рассчитывает заработать на продаже российских активов

1:47
Мир » Бывший СССР » Украина

Руководитель украинского Фонда госимущества Виталий Коваль сообщил, что власти страны планируют продать около 700 попавших под санкции активов РФ.

Украина рассчитывает заработать на продаже российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С таким заявлением Коваль, как пишет ТАСС, выступил на двусторонней конференции в Токио, где Япония и Украина обсуждают вопросы послевоенного восстановления. По словам украинского чиновника, деньги на эти цели Киев планирует получить, в том числе за счёт продажи конфискованных российских активов.

"Мы планируем продажу активов, попавших под действие санкций. На данный момент мы имеет 691 такой актив", — сообщил Коваль.

Он не стал уточнять, о каких именно российских активах идёт речь, но отметил, что средства от их реализации будут направлены на восстановление Украины "после войны". Весной 2022 года украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что всё имущество РФ на территории страны будет конфисковано по упрощённой процедуре в соответствие с законом о принудительном изъятии объектов права собственности России и её резидентов.

В июне того же года стало известно, что решением украинского суда на территории Украины арестовано имущество российских компаний, в том числе "Татнефти", "Ростеха" и других на общую сумму более 150 млн долларов. Речь шла о 70 объектах недвижимости, включая капитальные строения и земельные участки. К августу 2022-го украинские чиновники сообщили об изъятии связанных с РФ активов на общую сумму в 765 миллиардов долларов. Власти Украины заявляли, что вместе с собственностью резидентов России может быть изъято около "36 тысяч позиций".

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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