Дональд Трамп запустил собственную линию кроссовок

Трамп продаёт кроссовки

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Экс-президент США и миллиардер Дональд Трамп запустил собственную линию кроссовок Never Surrender ("никогда не сдавайся"), сообщает BBC.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Трамп сделал это заявление на следующий день после приговора суда по делу о мошенничестве, где его обязали выплатить более 350 млн. долларов. Кроме того, политику запретили брать кредиты и занимать руководящие должности в течение 3 лет. Также апелляционный суд США постановил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.

Новый бренд называется просто Trump. Цена одной пары составляет $399 долларов (около 37 тысяч рублей). Украшением обуви стал американский флаг. На сайте экс-президента, где, помимо обуви, также продается одеколон под брендом Трампа за 99 долларов, подчеркнули, что старт продаж не имеет никакого отношения к избирательной кампании.