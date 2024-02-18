Экс-президент США и миллиардер Дональд Трамп запустил собственную линию кроссовок Never Surrender ("никогда не сдавайся"), сообщает BBC.
Трамп сделал это заявление на следующий день после приговора суда по делу о мошенничестве, где его обязали выплатить более 350 млн. долларов. Кроме того, политику запретили брать кредиты и занимать руководящие должности в течение 3 лет. Также апелляционный суд США постановил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.
Новый бренд называется просто Trump. Цена одной пары составляет $399 долларов (около 37 тысяч рублей). Украшением обуви стал американский флаг. На сайте экс-президента, где, помимо обуви, также продается одеколон под брендом Трампа за 99 долларов, подчеркнули, что старт продаж не имеет никакого отношения к избирательной кампании.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.