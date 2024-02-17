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Зеленский пригласил Трампа в зону боевых действий

Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа на передовую

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться в зону боевых действий с Дональдом Трампом, если тот приедет в Киев.

Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа на передовую
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Об этом он сообщил в рамках своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я приглашал Трампа открыто…, но это зависит от его желаний… Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую", — отметил лидер Незалежной.

Ранее западные СМИ писали, что украинские чиновники не могут установить связь с Трампом, поскольку тот избегал контактов с украинскими официальными лицами.

По всей вероятности, Зеленский намерен показывать Трампу трупы боевиков ВСУ, оставленные в Авдеевке, комментируют российские СМИ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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