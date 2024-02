Зеленский пригласил Трампа в зону боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отправиться в зону боевых действий с Дональдом Трампом, если тот приедет в Киев.

