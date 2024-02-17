Истерика в США из-за возможных разработок в России орбитального оружия продолжается

Американские СМИ обвиняют Россию в подготовке к "звёздным войнам"

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Информационная кампания в США по поводу разработок и возможного применения со стороны России орбитального оружия с ядерным двигателем продолжается. Журналисты CNN предупредили, что космическое оружие может вывести из строя всю спутниковую группировку и уничтожить систему Starlink.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Информационный вброс по поводу "неожиданной угрозы со стороны России" по времени совпал с обсуждением нового пакета помощи Украине. Кроме того, возможно, обвинение России в разработке космического оружия с ядерным компонентом может стать поводом для США выйти из ДВЗЯИ (договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний) 1963 г., предполагающего запрет на испытания ядерного оружия на земле, под водой и в космическом пространстве.

В то же время не следует отрицать, что спутниковая группировка США и коммерческие спутники Starlink, осуществляющие разведку на территории России и в зоне СВО и поставляющие оперативную информацию ВСУ являются значительной проблемой для России, которая всё острее нуждается в устранении.