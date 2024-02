Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возникших проблемах с военными запасами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на Мюнхенской конференции, что альянс превосходит Россию в военном отношении, однако столкнулся с проблемами в военных запасах.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0