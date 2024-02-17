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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возникших проблемах с военными запасами НАТО

Генсек НАТО Столтенберг признал наличие у стран альянса проблем с военными запасами

0:41
Мир » Европа » Евросоюз

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на Мюнхенской конференции, что альянс превосходит Россию в военном отношении, однако столкнулся с проблемами в военных запасах. 

Генсек НАТО Столтенберг признал наличие у стран альянса проблем с военными запасами
Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Он отметил необходимость увеличения производства боеприпасов, так как в ходе конфликта на Украине запасы оказались исчерпанными. 

Напомним, НАТО было создано в рамках доктрины "сдерживания СССР" и начало оформления альянса связано с Брюссельским пактом 1948 года. В то время Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция заключили соглашение о коллективной обороне, а также вели переговоры с США и Канадой о создании союза.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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