В ФРГ возмутились отношением украинских беженцев к бесплатным продуктам

Focus: беженцы из Украины в Германии выбрасывали бесплатные продукты в мусорный бак

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Издание Focus проинформировало, что поселившиеся в немецком городе Гера украинцы выкидывали в мусор бесплатные продукты, чем привели в шок местное население, передаёт РИА Новости. Идеально упакованные продукты были намеренно выброшены в мусорный контейнер.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Житель Геры Винфрид Стекер видел, как на обочине остановился автомобиль с украинскими номерами. Мужчина и женщина вскоре вернулись с пятью полными сумками. Они отсортировали полученную бесплатно еду. Мужчина с полной сумкой подошёл к мусорному баку и бросил её туда. Что украинцам не понравилось в этой еде и почему они решили её выбросить вместо того, чтобы раздать другим, непонятно.

"Сыр, салат, йогурт, специи — всё было в упаковках. Это съедобные продукты. В середине декабря они оказались в мусорном баке", — сообщает источник.

Руководитель отделения продовольственного банка Geraer Tafel предъявила этой паре фотографии выброшенной еды и потребовала объяснений. Украинец ответил только, что ничего не понимает. В результате он получил еду в последний раз, его карточка доступа была аннулирована.

Тем не менее продукты всё чаще находят на остановках, железнодорожных станциях, под мостами и даже на кладбищах.