Венгерская оппозиция начала в Будапеште масштабную акцию протеста против правительства Орбана

Жители Венгрии вышли на массовую акцию протеста против правительства Орбана

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Восточная Европа

Вечером 16 февраля более 10 тысяч человек собрались на организованной оппозицией акции протеста в столице Венгрии.

Фото: flickr.com by European People's Party

Массовые мероприятия были организованы как реакция на политический кризис, вызванный отставкой президента республики Каталин Новак и объявлением Юдит Варга, первого номера правящей партии ФИДЕС, о своем уходе из политики.

Отставка Новак пришла в результате скандала, связанного с помилованием заключенного, осужденного за преступления на почве педофилии. Президент объявила о своей ошибке в телеобращении к нации 10 февраля.

В период до выборов президента, которые в Венгрии проводит парламент, исполнение обязанностей главы государства возложено на Ласло Кевера, спикера Национального собрания.

Скандал вокруг помилования педофила стал угрозой для Орбана. Уход влиятельных женщин из ФИДЕС вызвал серьезные последствия для правящей партии.

С 2010 года, когда Орбан вернулся к власти, его правительство придавало большое значение традиционным семейным ценностям, освобождая семьи от налогов. Однако преступление на почве педофилии и последующее помилование преступника вызвало бурную критику оппозиции в адрес партии