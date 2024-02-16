Венгерская оппозиция начала в Будапеште масштабную акцию протеста против правительства Орбана

Вечером 16 февраля более 10 тысяч человек собрались на организованной оппозицией акции протеста в столице Венгрии.
Массовые мероприятия были организованы как реакция на политический кризис, вызванный отставкой президента республики Каталин Новак и объявлением Юдит Варга, первого номера правящей партии ФИДЕС, о своем уходе из политики.
Отставка Новак пришла в результате скандала, связанного с помилованием заключенного, осужденного за преступления на почве педофилии. Президент объявила о своей ошибке в телеобращении к нации 10 февраля.
В период до выборов президента, которые в Венгрии проводит парламент, исполнение обязанностей главы государства возложено на Ласло Кевера, спикера Национального собрания.
Скандал вокруг помилования педофила стал угрозой для Орбана. Уход влиятельных женщин из ФИДЕС вызвал серьезные последствия для правящей партии.
С 2010 года, когда Орбан вернулся к власти, его правительство придавало большое значение традиционным семейным ценностям, освобождая семьи от налогов. Однако преступление на почве педофилии и последующее помилование преступника вызвало бурную критику оппозиции в адрес партии
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