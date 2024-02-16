700 тысяч евро накопил пенсионер из Германии, собирая вещи и еду на свалке

Немецкий пенсионер питался отходами и накопил на десять домов

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Хайнц, 80-летний резидент Германии, ежедневно просматривает мусор в поисках пищи. Благодаря строгому управлению своими финансами пенсионеру удалось собрать 700 тысяч евро, что позволило ему приобрести десять недвижимостей и создать прибыльный бизнес, сообщает argumenti.ru,

Фото: Openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Его пенсия составляет 3600 евро, что эквивалентно более чем 350 тысячам рублей (однако, учитывая стоимость жизни в Германии, это сумма значительно выше). Но Хайнц не тратит свою пенсию, ограничивая свои расходы максимум 5 евро в месяц. Он находит все необходимые вещи на свалке: продукты, средства гигиены и даже древесину для обогрева своего жилья.

В свободное от поисков времени Хайнц изучает бизнес-лекции на YouTube. Хотя у него, по его словам, нет смартфона, но, вероятно, он использует другие гаджеты. Бывший инженер по электротехнике смог организовать прибыльный бизнес: он покупает недвижимость, самостоятельно ремонтирует ее и сдает в аренду.

Хайнц уверен, что многие люди оказываются в бедности из-за своего расточительного образа жизни и невнимательного отношения к ресурсам, которыми они располагают.