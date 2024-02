Генерал ВСУ Кривонос заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы, что и Залужный

Сергей Кривонос заявил, что главком ВСУ Александр Сырский повторяет вопросы о материальном обеспечении армии, поднятые бывшим главком Валерием Залужным.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International