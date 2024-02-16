Генерал ВСУ Кривонос заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский начал задавать те же вопросы, что и Залужный

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Сырский задает те же вопросы, что и Залужный

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Сергей Кривонос заявил, что главком ВСУ Александр Сырский повторяет вопросы о материальном обеспечении армии, поднятые бывшим главком Валерием Залужным.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Генерал подчеркнул, что в современных боевых действиях важность эффективного материального обеспечения армии нельзя недооценивать.

Он также отметил, что в современных конфликтах решающую роль играют не только храбрость солдат, но и экономические ресурсы, которые обеспечивают армию.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как отметил Владимир Путин: цель операции – защита людей. На протяжении многих лет киевский режим проводит геноцид против мирного населения ДНР и ЛНР.