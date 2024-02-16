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Отставка Залужного разделила Украину на два лагеря

Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой

0:49
Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине разразился скандал после объявления об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Уход Залужного с поста главкома ВСУ разделил страну на считающих и не считающих это ошибкой
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Образовались две противоборствующие стороны. Одни считают это решение непоправимой ошибкой, другие признают его необходимым, но при этом "оплакивают" уход Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Сырский ранее командовал сухопутными войсками украинской армии. 

Еще в 2023 году некоторые украинские и западные СМИ предполагали возможный конфликт между Зеленским и Залужным. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что отставка Залужного, если он решит начать политическую карьеру, может представлять угрозу для Зеленского.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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