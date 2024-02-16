Украина намерена подписать с Турцией контракт о поставках истребителей KAAN

Украина намерена купить у Турции истребители 5-го поколения KAAN.
Вся интрига в том, что эти истребители ещё находятся в стадии проектирования и в производство ещё не запущены.
Турецкие военные планируют, что эти истребители станут основой турецких ВВС и заменят устаревшие F-16, а по своим характеристикам превзойдут истребители F-35.
Предварительные договорённости о поставках этих самолётов были достигнуты ещё до начала СВО. Вполне вероятно, что Турция реализует этот контракт. В то же время ни сроки поставок, ни размеры неизвестны.
Турецкая сторона ещё не давала даже комментария по этому поводу.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...