"Не видим в ближайшей перспективе": Белый дом не рассматривает угрозу нападения России на НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят угрозы нападения России на страны НАТО.
В беседе с журналистами польского интернет-портала Interia Кирби заявил, что Соединенные Штаты не считают реальным возможное нападение РФ на восточноевропейские страны, входящие в Североатлантический альянс, в ближайшей перспективе.
"Сейчас мы не видим подобной надвигающейся угрозы для НАТО, для его восточного фланга", — сказал представитель Белого дома.
Кирби добавил, что правительство США, несмотря на отсутствие такой угрозы, не оставляет работы по наращиванию военного присутствия в европейских странах, особенно в тех, которые граничат с Россией.
Ранее в Минобороны Германии заявили, что прорабатывают сценарий, согласно которому Россия якобы может напасть на восточный фланг НАТО. Об этой мнимой угрозе в последние недели говорили также многие высокопоставленные европейские чиновники, а в странах Прибалтики заявили о начале строительство оборонительной линии на границах с РФ. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, подобные заявления члены Североатлантического альянса использую в качестве "страшилок для обывателей".
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