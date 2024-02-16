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"Не видим в ближайшей перспективе": Белый дом не рассматривает угрозу нападения России на НАТО

Белый дом: США не видят угрозы атаки России на страны НАТО

1:15
Мир

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят угрозы нападения России на страны НАТО.

Белый дом: США не видят угрозы атаки России на страны НАТО
Фото: defense.gov by DoD photo by Glenn Fawcett is licensed under Public domain

В беседе с журналистами польского интернет-портала Interia Кирби заявил, что Соединенные Штаты не считают реальным возможное нападение РФ на восточноевропейские страны, входящие в Североатлантический альянс, в ближайшей перспективе.

"Сейчас мы не видим подобной надвигающейся угрозы для НАТО, для его восточного фланга", — сказал представитель Белого дома.

Кирби добавил, что правительство США, несмотря на отсутствие такой угрозы, не оставляет работы по наращиванию военного присутствия в европейских странах, особенно в тех, которые граничат с Россией.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что прорабатывают сценарий, согласно которому Россия якобы может напасть на восточный фланг НАТО. Об этой мнимой угрозе в последние недели говорили также многие высокопоставленные европейские чиновники, а в странах Прибалтики заявили о начале строительство оборонительной линии на границах с РФ. По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, подобные заявления члены Североатлантического альянса использую в качестве "страшилок для обывателей".

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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