Белый дом назвал ситуацию в Авдеевке "критической" и признал, что она может перейти под контроль РФ

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела характер критической, из-за нехватки боеприпасов у ВСУ город может быть взят российскими войсками.

Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.