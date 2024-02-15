Белый дом назвал ситуацию в Авдеевке "критической" и признал, что она может перейти под контроль РФ

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В США назвали ситуацию в Авдеевке "критической"

1:25
Мир

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в Авдеевке приобрела характер критической, из-за нехватки боеприпасов у ВСУ город может быть взят российскими войсками.

В США назвали ситуацию в Авдеевке "критической"
Фото: openverse.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff is licensed under CC BY 2.0.

По словам Кирби, власти Украины уведомили своих заокеанских партнёров, что ВСУ могут не удержать Авдеевку. Причиной сложившейся ситуации Киев назвал "нехватку боеприпасов", намекая, очевидно, на отсутствие финансирование со стороны США, где республиканцы и демократы который месяц кряду не могут согласовать очередной пакет помощи.

"Украина информирует нас, что ситуация в Авдеевке критическая. Россия продолжает теснить украинцев, город может перейти под контроль войск РФ", — заявил представитель администрации Белого дома.

У Кирби не нашлось новостей, чтобы приободрить украинские власти. Он признал, что перспективы поддержки боевиков ВСУ остаются весьма туманными.

"Из-за того, что Конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь", — описал ситуацию Кирби.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что республиканское большинство в нижней палате американского парламента не станет принимать законопроект о выделении помощи Украине, поскольку президент Соединённых Штатов Джо Байден "ничего не делает" для защиты южной границы собственной страны.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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