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Депутат Соболев: выход к западным границам Украины остановит обстрелы Белгорода

1:44
Мир

Необходимо полностью освободить территории Украины до её западных границ, чтобы прекратить атаки по российским городам. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев в интервью URA. RU.

Депутат Соболев: выход к западным границам Украины остановит обстрелы Белгорода
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В Белгородской области ранее была предотвращена попытка террористической атаки со стороны ВСУ, как сообщило Минобороны. Российские системы ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Торговый центр на улице Плеханова получил серьёзные повреждения. По предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате пяти человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 получили ранения.

"Сначала необходимо выполнить ближайшую задачу — освободить все территории, которые в настоящее время находятся под контролем ВСУ в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Это наш приоритет. И, конечно же, двигаться дальше. Я считаю, что нам нужно проникнуть на западные границы Украины, чтобы обеспечить полную безопасность от любых атак", — подчеркнул Виктор Соболев.

Генерал-лейтенант также отметил, что российской армии следует усилить работу по переходу к наступлению в зоне СВО.

"Неприемлемо, что ВСУ обстреливают Белгород, Донецк, Лисичанск и другие города. Мы должны оперативно решать задачи, стоящие перед нашими вооружёнными силами. Необходимо восстановить их до уровня, когда они перейдут от обороны к активным действиям. Меры принимаются, но необходимо действовать более оперативно", — отметил Соболев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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