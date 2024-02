"Будьте открытыми": украинская ведущая выругалась матом в прямом эфире и объяснила это страхом перед "российскими обстрелами"

Ведущая программы "Завтрак с 1+1" на украинском телеканале "1+1" Людмила Барбир проматерилась в прямом эфире, а потом объяснила своё поведение "травмами" и страхом перед "российскими обстрелами".

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic