Ведущая программы "Завтрак с 1+1" на украинском телеканале "1+1" Людмила Барбир проматерилась в прямом эфире, а потом объяснила своё поведение "травмами" и страхом перед "российскими обстрелами".
Фрагмент видео, на котором опростоволосилась Барбир, опубликовало украинское издание "Страна.ua". На кадрах ведущая входит в студию и начинает неблагозвучно отзываться о своём внешнем виде.
"Я такая *** конченая в этом костюме. Ладно, ***", — сказала она, имея в виду, что в этой одежде выглядит, как продажная женщина, но не придаёт этому особого значения.
Через какое-то время ей и соведущему Руслану Сеничкину по внутренней связи сообщили, что фрагмент с нецензурной бранью попал в прямой эфир.
"Мы уже не исправим этого", — констатировал Сеничкин.
Позже редакция программы опубликовала в запрещённой соцсети Instagram* (принадлежит Meta**, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) комментарий Барбир по этому поводу. Ведущая утверждает, что причиной случившегося стали "ракетные обстрелы" со стороны России.
"Обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшнее утро, когда Россия устроила очередные ракетные обстрелы, наложило свой отпечаток. Прошу вас — будьте открытыми, выплёскивайте свои эмоции, когда больно. Мы все травмированы", — заявила Барбир.
Цинизм её заявления состоит в том, что сделано оно было в тот день, когда в результате ракетного обстрела террористами из ВСУ Белгорода погибли семь человек, в том числе маленький ребёнок — Барбир по роду своей деятельности едва ли могла не знать об этом.
* Instagram принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
**Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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