"Будьте открытыми": украинская ведущая выругалась матом в прямом эфире и объяснила это страхом перед "российскими обстрелами"

Украинская телеведущая выругалась матом и объяснила это "российскими обстрелами"

Ведущая программы "Завтрак с 1+1" на украинском телеканале "1+1" Людмила Барбир проматерилась в прямом эфире, а потом объяснила своё поведение "травмами" и страхом перед "российскими обстрелами".

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Фрагмент видео, на котором опростоволосилась Барбир, опубликовало украинское издание "Страна.ua". На кадрах ведущая входит в студию и начинает неблагозвучно отзываться о своём внешнем виде.

"Я такая *** конченая в этом костюме. Ладно, ***", — сказала она, имея в виду, что в этой одежде выглядит, как продажная женщина, но не придаёт этому особого значения.

Через какое-то время ей и соведущему Руслану Сеничкину по внутренней связи сообщили, что фрагмент с нецензурной бранью попал в прямой эфир.

"Мы уже не исправим этого", — констатировал Сеничкин.

Позже редакция программы опубликовала в запрещённой соцсети Instagram* (принадлежит Meta**, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) комментарий Барбир по этому поводу. Ведущая утверждает, что причиной случившегося стали "ракетные обстрелы" со стороны России.

"Обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшнее утро, когда Россия устроила очередные ракетные обстрелы, наложило свой отпечаток. Прошу вас — будьте открытыми, выплёскивайте свои эмоции, когда больно. Мы все травмированы", — заявила Барбир.

Цинизм её заявления состоит в том, что сделано оно было в тот день, когда в результате ракетного обстрела террористами из ВСУ Белгорода погибли семь человек, в том числе маленький ребёнок — Барбир по роду своей деятельности едва ли могла не знать об этом.

* Instagram принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

**Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ