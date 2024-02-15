Австралия объявила о новом пакете поддержки для Украины

Правительство Австралии объявил о намерении выделить 50 миллионов австралийских долларов (около 30 миллионов евро) на укрепление обороноспособности Украины, сказано в заявлении на сайте премьер-министра страны Энтони Албаниза.
Помощь будет перечислена в Международный фонд поддержки Украины, который возглавляет Министерство обороны Великобритания. Средства пойдут на закупку вооружения.
В документе отмечается, что на сегодняшний день Австралия перечислила Украине в общей сложности около 960 миллионов австралийских долларов, из которых 780 миллионов пошли на нужды ВСУ.
Напомним, что кабинет Албаниза активно поддерживает военный конфликт в Украине с момента начала спецоперации.
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