Из-за таяния ледников в Гренландии увеличивается площадь лесов и тундры

Гренландия снова становится "страной лесов и болот", как 1000 лет назад.
Учёные из британского университета в Лидсе установили с помощью спутниковых снимков, что с 1980 года, площадь гренландских ледников уменьшилась на 28 700 квадратных километров-это составляет 1,6% всей площади острова, но процесс продолжается.
Гренландия не всегда была покрыта ледниками даже в историческую эпоху. Исторические источники свидетельствуют о том, что когда в IX-X веке остров был открыт и колонизирован норманнами, площадь ледников была значительно меньше, чем сейчас.
В XIV-XV вв. в связи с похолоданием климата площадь ледников увеличилась, и потомки первых поселенцев были вынуждены покинуть остров.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.