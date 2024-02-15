Из-за таяния ледников в Гренландии увеличивается площадь лесов и тундры

Гренландия вновь становится "зелёной землёй"

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Гренландия снова становится "страной лесов и болот", как 1000 лет назад.

Фото: Openverse by inkknife_2000 (11.5 million views) is licensed under CC BY-SA 2.0

Учёные из британского университета в Лидсе установили с помощью спутниковых снимков, что с 1980 года, площадь гренландских ледников уменьшилась на 28 700 квадратных километров-это составляет 1,6% всей площади острова, но процесс продолжается.

Гренландия не всегда была покрыта ледниками даже в историческую эпоху. Исторические источники свидетельствуют о том, что когда в IX-X веке остров был открыт и колонизирован норманнами, площадь ледников была значительно меньше, чем сейчас.

В XIV-XV вв. в связи с похолоданием климата площадь ледников увеличилась, и потомки первых поселенцев были вынуждены покинуть остров.