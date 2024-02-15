Будапешт торпедировал принятие 13-го пакета санкций в отношении России

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Венгрия снова саботировала принятие новых санкций ЕС против России

1:24
Мир

Венгрия снова встала на "дороге санкций", проложенной Евросоюзом в сторону России.

Венгрия снова саботировала принятие новых санкций ЕС против России
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Журналисты Financial Times получили сведения о том, что Венгрия наложила вето на проект санкций в отношении России.

13-ый пакет санкций Евросоюз планировал ввести в отношении России к 24 февраля 2024 г., т.е. через 2 года после начала спецоперации на Украине. Точное содержание обсуждаемых мер пока неизвестно. Упоминается, что ограничительные меры могут коснуться 200 физлиц и ряда компаний и организаций, причём не только российских, но и китайских. 

Венгрия неоднократно препятствовала введению антироссийских санкций, а также регулярно заявляет о своём нейтралитете по вопросу Украинского кризиса. Премьер-министр Виктор Орбан убеждён, что вооружённым путём конфликт на Украине решён быть не может. 

Позиция Венгрии обусловлена национальными интересами страны, которая заинтересована в поставках российского газа и сохранении суверенитета в рамках Евросоюза.

Венгрия стремится к сохранению партнёрских отношений с Россией и крупнейшими игроками Ближнего Востока и Азии: с Турцией и Китаем. 

Евросоюз вынужден считаться с интересами Венгрии и оказывать ей большую финансовую помощь, чтобы заручиться её поддержкой в важных для Брюсселя инициативах. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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