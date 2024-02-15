Будапешт торпедировал принятие 13-го пакета санкций в отношении России

Венгрия снова встала на "дороге санкций", проложенной Евросоюзом в сторону России.
Журналисты Financial Times получили сведения о том, что Венгрия наложила вето на проект санкций в отношении России.
13-ый пакет санкций Евросоюз планировал ввести в отношении России к 24 февраля 2024 г., т.е. через 2 года после начала спецоперации на Украине. Точное содержание обсуждаемых мер пока неизвестно. Упоминается, что ограничительные меры могут коснуться 200 физлиц и ряда компаний и организаций, причём не только российских, но и китайских.
Венгрия неоднократно препятствовала введению антироссийских санкций, а также регулярно заявляет о своём нейтралитете по вопросу Украинского кризиса. Премьер-министр Виктор Орбан убеждён, что вооружённым путём конфликт на Украине решён быть не может.
Позиция Венгрии обусловлена национальными интересами страны, которая заинтересована в поставках российского газа и сохранении суверенитета в рамках Евросоюза.
Венгрия стремится к сохранению партнёрских отношений с Россией и крупнейшими игроками Ближнего Востока и Азии: с Турцией и Китаем.
Евросоюз вынужден считаться с интересами Венгрии и оказывать ей большую финансовую помощь, чтобы заручиться её поддержкой в важных для Брюсселя инициативах.
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