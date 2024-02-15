Будапешт торпедировал принятие 13-го пакета санкций в отношении России

Венгрия снова саботировала принятие новых санкций ЕС против России

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Венгрия снова встала на "дороге санкций", проложенной Евросоюзом в сторону России.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Журналисты Financial Times получили сведения о том, что Венгрия наложила вето на проект санкций в отношении России.

13-ый пакет санкций Евросоюз планировал ввести в отношении России к 24 февраля 2024 г., т.е. через 2 года после начала спецоперации на Украине. Точное содержание обсуждаемых мер пока неизвестно. Упоминается, что ограничительные меры могут коснуться 200 физлиц и ряда компаний и организаций, причём не только российских, но и китайских.

Венгрия неоднократно препятствовала введению антироссийских санкций, а также регулярно заявляет о своём нейтралитете по вопросу Украинского кризиса. Премьер-министр Виктор Орбан убеждён, что вооружённым путём конфликт на Украине решён быть не может.

Позиция Венгрии обусловлена национальными интересами страны, которая заинтересована в поставках российского газа и сохранении суверенитета в рамках Евросоюза.

Венгрия стремится к сохранению партнёрских отношений с Россией и крупнейшими игроками Ближнего Востока и Азии: с Турцией и Китаем.

Евросоюз вынужден считаться с интересами Венгрии и оказывать ей большую финансовую помощь, чтобы заручиться её поддержкой в важных для Брюсселя инициативах.