Американского журналиста неприятно удивили цены на продукты в Российском "Ашане"

Такер Карлсон выяснил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США

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Такер Карлсон опубликовал новое видео, где рассказывает, как посетил московский супермаркет "Ашан", и как был удивлен ценами на продукты в России. Он отметил, что набор купленных им в Москве продуктов стоит в четыре раза дешевле, чем в США.

Фото: https://img.theepochtimes.com/

На кассе российского магазина он оставил 9481 рублей(около $104) за хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты, которыми, по его мнению, могла бы закупиться семья из четырех человек на неделю. Его неприятно поразила четырехкратная разница в цене, потому что в США подобная покупка обошлась бы ему в $400.

"Если вы зайдете в продуктовый магазин в России и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров. Именно это я и испытываю", — сказал он.

Кроме того журналист был удивлен, что в "Ашане" продаются импортные сладости, такие как шоколадные батончики "Сникерс" и "Баунти". На это он с иронией признался, что до визита в Россию думал, будто закон запрещает такую торговлю.