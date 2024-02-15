Военнообязанным украинцам предложат на законной основе откупиться от мобилизации

"Укррудпром": в Раде предложили брать с предприятий деньги за бронь от армии

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Военнообязанных украинцев смогут откупить от мобилизации их работодатели. Такие предложения выдвинули Офис президента Украины и инициативная группа в Верховной раде — о них пишет "Укррудпром" в четверг.

Фото: "Час Пик"

Модель офиса Зеленского предусматривает освобождение от призыва высокооплачиваемых, а значит ценных сотрудников. Нижним пределом предлагается сделать зарплату 30-35 тысяч гривен в месяц.

Концепция народных избранников во главе с председателем комитета по экономическому развитию Дмитрием Наталухой подразумевает фиксированный ежемесячный платёж 20 тысяч гривен за сотрудника с бронью.

Обе схемы принесут в казну дополнительные 200-350 миллиардов гривен в год, но в первом случае — больше в местные бюджеты, а во втором — непосредственно на военные нужды.

О том, что правительством и парламентом Незалежной рассматриваются различные модели "экономического бронирования", ранее писал украинский Forbes.

Мобилизация на Украине объявлена с 24 февраля 2022 года и периодически продлевается. Сейчас она действует до 13 мая.