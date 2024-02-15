Военнообязанным украинцам предложат на законной основе откупиться от мобилизации

Военнообязанных украинцев смогут откупить от мобилизации их работодатели. Такие предложения выдвинули Офис президента Украины и инициативная группа в Верховной раде — о них пишет "Укррудпром" в четверг.
Модель офиса Зеленского предусматривает освобождение от призыва высокооплачиваемых, а значит ценных сотрудников. Нижним пределом предлагается сделать зарплату 30-35 тысяч гривен в месяц.
Концепция народных избранников во главе с председателем комитета по экономическому развитию Дмитрием Наталухой подразумевает фиксированный ежемесячный платёж 20 тысяч гривен за сотрудника с бронью.
Обе схемы принесут в казну дополнительные 200-350 миллиардов гривен в год, но в первом случае — больше в местные бюджеты, а во втором — непосредственно на военные нужды.
О том, что правительством и парламентом Незалежной рассматриваются различные модели "экономического бронирования", ранее писал украинский Forbes.
Мобилизация на Украине объявлена с 24 февраля 2022 года и периодически продлевается. Сейчас она действует до 13 мая.
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