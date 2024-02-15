НАТО: поддержка Украины — не благотворительность, а вклад в международную безопасность

Генеральный секретарь НАТО заявил о последствиях отсутствия помощи Киеву от США

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Сегодня перед началом заседания глав министерств обороны НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО уже наблюдают последствия отказа США от поддержки Украины, сообщает РИА Новости.

Фото: securityconference.de by Mueller / MSC is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany

Отвечая на вопросы журналистов о том, не придет ли американская помощь слишком поздно, Столтенберг выразил надежду, что в США смогут принять положительное решение. Он также подчеркнул, что поддержка Украины в текущем конфликте — это не благотворительность, а вклад в международную безопасность.

Вчера американский конгрессмен Кори Миллс заявил, что у законопроекта о помощи Украине нет никаких шансов. По его словам, сенату следует сконцентрироваться на защите собственных границ, задуматься о сильной армии, а также о росте ВВП и энергетической независимости, однако вместо этого он ставит интересы Киева выше своих собственных.

Напомним, что 8 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. В свою очередь руководство Республиканской партии выступило против законопроекта, назвав его провальным.