Вот на сколько времени оттянет поражение Киева мобилизация 250 тысяч человек. Прогноз дал военкор Василий Ткач

Мобилизация 250 тысяч человек планируется на Украине, чтобы продлить сроки конфликта с Россией еще на полгода. Об этом заявил военный корреспондент "Украина.ру" Василий Ткач в беседе с URA. RU.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International