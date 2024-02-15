Вот на сколько времени оттянет поражение Киева мобилизация 250 тысяч человек. Прогноз дал военкор Василий Ткач

Военкор Ткач: мобилизация 250 тысяч украинцев оттянет поражение ВСУ на полгода

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Мобилизация 250 тысяч человек планируется на Украине, чтобы продлить сроки конфликта с Россией еще на полгода. Об этом заявил военный корреспондент "Украина.ру" Василий Ткач в беседе с URA. RU.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сергей Филимонов, новый командир батальона "Волки Да Винчи" украинской армии, призывает к мобилизации не менее чем 250 тысяч человек. По данным "Страна.ua", без этого у Киева не будет возможности продолжать борьбу. Ранее Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, предлагал мобилизовать 450 тысяч человек.

"В текущей интенсивности боев на Украине каждый месяц гибнут 30 тысяч человек, что составляет от 600 до 1500 в день. 250 тысяч мобилизованных на полгода будет достаточно. К тому времени в США пройдут выборы президента, возможно, это связано с тем, что нам нужно продержаться до того момента, когда они надеются на повторное избрание Джо Байдена", — отметил Ткач.

По его мнению, необходимость такого количества людей обусловлена поддержанием работы предприятий и реальными возможностями мобилизационной компании.

"На Украине есть своя система, аналогичная нашим "Госуслугам", где зарегистрированы люди, и они понимают, сколько их на самом деле. По оценкам украинских экономистов, если в армию будет призвано более 230 тысяч человек, это затронет все предприятия, которые пока ещё функционируют на Украине. По-видимому, они ещё не готовы к такой обширной мобилизации, которая полностью превратит государство в армию", — подчеркнул эксперт.

По словам военного корреспондента, Украина сталкивается с нехваткой живой силы на всех фронтах.

"Ребята из разных частей рассказывают, что на всех направлениях идет напряжённая борьба. Киеву требуется подкрепление практически везде: в Херсонской области, на Донецком направлении, не только в Авдеевке, в Харьковской области, где активизировались российские военные, а также с учетом угрозы со стороны Белгородской области, где наши части могут нанести удар в любой момент. ВСУ обязательно должны держать гарнизоны вдоль российской границы, где происходят бои. Силы нужны повсюду, и их недостаточно. Эти 200-250 тысяч человек будут достаточны лишь для удержания", — добавил Ткач.

По его словам, уже нет уверенности в том, что Украина сможет одержать верх в военном противостоянии с Россией.