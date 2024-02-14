"Там ему грозит опасность": Порошенко не выпустили с Украины на конференцию по безопасности

Представители украинской партии "Европейская солидарность" сообщили, что экс-президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны.
В сообщении говорится, что Порошенко планировал выехать в Мюнхен, где на этой неделе стартует конференция по безопасности. Но на границе политика развернули. Официальную причину председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в России в список террористов и экстремистов).
"Там ему грозит смертельная опасность", — привёл Стефанчук объяснение Буданова*.
При этом в украинской спецслужбе не уточнили, какая именно опасность может грозить украинскому политику на Мюнхенской конференции по безопасности. Напомним, что в декабре 2023 года Порошенко также оказался "невыездным", когда пытался отправиться в Польшу, чтобы провести ряд рабочих встреч, в том числе с заокеанскими "партнёрами" Украины из Вашингтона.
Юбилейная, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности стартует в Германии 16 февраля. В ней примут участие около 150 глав государств и правительств, министров и руководителей международных организаций. Ожидается, что Мюнхен для подписания соглашения об укреплении сотрудничества с Германией прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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