"Там ему грозит опасность": Порошенко не выпустили с Украины на конференцию по безопасности

Порошенко не выпустили в Европу из-за «смертельной опасности»

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Представители украинской партии "Европейская солидарность" сообщили, что экс-президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны.

Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В сообщении говорится, что Порошенко планировал выехать в Мюнхен, где на этой неделе стартует конференция по безопасности. Но на границе политика развернули. Официальную причину председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в России в список террористов и экстремистов).

"Там ему грозит смертельная опасность", — привёл Стефанчук объяснение Буданова*.

При этом в украинской спецслужбе не уточнили, какая именно опасность может грозить украинскому политику на Мюнхенской конференции по безопасности. Напомним, что в декабре 2023 года Порошенко также оказался "невыездным", когда пытался отправиться в Польшу, чтобы провести ряд рабочих встреч, в том числе с заокеанскими "партнёрами" Украины из Вашингтона.

Юбилейная, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности стартует в Германии 16 февраля. В ней примут участие около 150 глав государств и правительств, министров и руководителей международных организаций. Ожидается, что Мюнхен для подписания соглашения об укреплении сотрудничества с Германией прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга