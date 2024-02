"Угрозы реальны": украинские спецслужбы назвали Telegram угрозой безопасности страны

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что мессенджер Telegram представляет угрозу для безопасности страны.

