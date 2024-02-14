"Угрозы реальны": украинские спецслужбы назвали Telegram угрозой безопасности страны

Спецслужбы Украины назвали Telegram угрозой безопасности страны

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что мессенджер Telegram представляет угрозу для безопасности страны.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В публикации издания "Украинская правда" приводятся слова Юсова о том, что безопасности Украины якобы угрожают не "отдельные пользователи", каналы или чаты, а сама платформа. Представитель спецслужбы, обслуживающей интересы Киева и его западных "партнёров" заявил, что опасна "сама платформа".

"Угрозы, которые Telegram несёт для общества, реальны. Речь идёт о самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны", — сказал Юсов.

Напомним, что осенью 2022 года в Минобороны Украины выразили озабоченность тем фактом, что миллионы жителей страны читают пророссийские Telegram-каналы. Это, по мнению представителей военного ведомства, распространяет в обществе "раздор, панику и уныние". Власти страны неоднократно публиковали списки "неправильных" по мнению Киева каналов, но их украинская аудитория только растёт.

Сегодня мессенджер Telegram, созданный программистом российского происхождения Павлом Дуровым, входит в тройку самых популярных платформ для обмена сообщениями в мире. В России, по состоянию на весну 2023 года, на Telegram приходится не менее восьми процентов всего мобильного трафика. Именно этот мессенджер стал основной платформой работы российских военкоров после начала специальной военной операции.