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"Буду защищать каждый дюйм": Байден пообещал защиту союзникам по НАТО и обвинил Трампа в преклонении перед Путиным

Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным

1:57
Мир

Президент США Джо Байден заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп якобы "пригласил" российского лидера Владимира Путина вторгнуться на территорию некоторых стран НАТО.

Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Обращение Байдена к жителям США и членам Палаты представителей американского Конгресса прозвучало 13 февраля. В своей речи президент, состояние здоровья которого в последнее время вызывает опасения и у его соратников по Демократической партии, и у политических оппонентов, жёстко раскритиковал Трампа.

Несколько дней назад тот рассказал своим избирателям, что не стал бы защищать страны НАТО, власти которых не платят взносы в Североатлантический альянс. По словам Байдена, это стало "сигналом", который его шокировал.

"Экс-президент подал миру опасный, шокирующий, не соответствующий американскому духу сигнал. Трамп пригласил Путина напасть на страны наших союзников", — сказал глава Белого дома.

Байден добавил, что Соединённые Штаты никогда не "преклонялись" перед российскими лидерами. Он назвал Североатлантический альянс "священным обязательством" США и обвинил Трампа в том, что тот якобы считает НАТО "бесполезным грузом".

"Пока я занимаю должность президента, буду защищать каждый дюйм территории НАТО", — добавил американский лидер.

По его мнению, Вашингтону удалось добиться "единения" НАТО и расширить список входящих в него государств, тогда как Путин якобы "делает ставку на уход США". Добавим, что ранее газета Politico привела слова Трампа о том, что "НАТО мёртв" и Соединённые Штаты в случае его избрания на президентский пост покинут альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отрицает, что Трамп когда-либо делал подобные заявления. Руководитель Североатлантического альянса утверждает, что единственной претензией со стороны политика было то, что страны ЕС недостаточно активно финансируют НАТО.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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