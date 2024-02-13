Жители беднеющих стран Европы уже и овсянку "пьют"

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Новый завод в Эстонии производит овсяные напитки для стран Балтии

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Мир

В эстонском городе Тюри начал свою работу завод по производству овсяных напитков с общими инвестициями в 13 млн евро. Сырье для производства, овес, поставляется из Финляндии. Завод планирует производить до 20 млн литров овсяных напитков ежегодно, которые сначала будут продаваться в Эстонии, а затем в Латвии и Литве. Об этом сообщает EADaily.

Новый завод в Эстонии производит овсяные напитки для стран Балтии
Фото: commons.wikimedia. org by Renee Comet (Photographer) is licensed under public domain

Организаторы сталкиваются с проблемой высоких издержек, так как в Балтии овес без глютена не приобрести.

Овсяные напитки могут стать альтернативой для жителей Балтии, которые все чаще придерживаются веганского образа жизни из-за экономических проблем. Предполагается, что такие напитки помогут эстонцам отказаться от мяса и молочных продуктов, стимулируя более здоровый образ жизни.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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