Такер Карлсон заявил, что поддержка Запада не поможет Украине

Такер Карлсон: поддержка Запада не спасет Украину

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что даже при поддержке со стороны Запада Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, сообщают мировые СМИ со ссылкой на ТАСС.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Ни Украина, ни НАТО, ни США не имеют для этого достаточной индустриальной мощности", подчеркнул он, комментируя видео в своем интернет-аккаунте в соцсети X. По мнению Карлсона, "дальнейшая поддержка Запада приведет только к росту смертей в рядах украинской армии, не говоря уже о деградации американской и европейской экономики".

Напомним, что на прошлой неделе Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, которое с момента публикации набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х.