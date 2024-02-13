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Такер Карлсон заявил, что поддержка Запада не поможет Украине

Такер Карлсон: поддержка Запада не спасет Украину

0:45
Мир

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что даже при поддержке со стороны Запада Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, сообщают мировые СМИ со ссылкой на ТАСС.

Такер Карлсон: поддержка Запада не спасет Украину
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Ни Украина, ни НАТО, ни США не имеют для этого достаточной индустриальной мощности", подчеркнул он, комментируя видео в своем интернет-аккаунте в соцсети X. По мнению Карлсона, "дальнейшая поддержка Запада приведет только к росту смертей в рядах украинской армии, не говоря уже о деградации американской и европейской экономики".

Напомним, что на прошлой неделе Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, которое с момента публикации набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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