Американский журналист Такер Карлсон заявил, что даже при поддержке со стороны Запада Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, сообщают мировые СМИ со ссылкой на ТАСС.
"Ни Украина, ни НАТО, ни США не имеют для этого достаточной индустриальной мощности", подчеркнул он, комментируя видео в своем интернет-аккаунте в соцсети X. По мнению Карлсона, "дальнейшая поддержка Запада приведет только к росту смертей в рядах украинской армии, не говоря уже о деградации американской и европейской экономики".
Напомним, что на прошлой неделе Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, которое с момента публикации набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х.
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