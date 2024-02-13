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НЛО пыталось помешать ядерным испытаниям на Земле — это снято на видео, его существование подтвердили

Daily Mail: Пентагон снял на видео перехват ядерной ракеты летающей тарелкой

2:37
Мир

В 1964 году американские военные сняли на киноплёнку, как инопланетяне пытались помешать ядерным испытаниям в Калифорнии, пишет в понедельник Daily Mail со ссылкой на независимых расследователей из США.

Daily Mail: Пентагон снял на видео перехват ядерной ракеты летающей тарелкой
Фото: PxHere by maxime raynal is licensed under CC BY 2.0 DEED

Они утверждают, что существовало видео, на котором запечатлено захватывающее зрелище, достойное увековечивания в фантастическом блокбастере: НЛО перехватывает ядерную ракету и выводит её из строя "лазерными лучами". Сейчас запись утрачена, а всем, кто её видел, приказано помалкивать.

Информацию об инциденте 15 сентября 1964 года обнародовал расследующий его писатель Роберт Гастингс. По его словам, на кадрах ролика, о котором ему рассказали осведомлённые собеседники, космический корабль в форме тарелки сначала кружил над ракетой "Атлас", а затем выпустил лучи в отделившийся от неё муляж ядерной боеголовки и уничтожил его.

Отставные офицеры ВВС США лейтенант Боб Джейкобс и майор Флоренция Мансманн, отвечавшие за фото- и киносъёмку испытаний, подтвердили, что смотрели это видео, а через два дня его забрали агенты ЦРУ и велели хранить увиденное в тайне.

По данным от анонимного источника, существование видео подтвердил также бывший директор программы Пентагона по расширенной идентификации аэрокосмических угроз (AATIP) Луис Элизондо. Более того, он пересказывал содержание ролика следователю Сената США, и в целом повторил всё то, о чем говорил Мансманн.

Элизондо утверждал, что видео хранилось на рабочих компьютерах AATIP. К сожалению, после его ухода в отставку в 2017-м, как предполагают, в знак протеста против сокрытия информации об НЛО, весь его служебный архив — фото, видео, электронные письма — был уничтожен.

"Этот крайне необычный шаг Пентагона является прямым нарушением законного приказа о сохранении, который был принят на основании других обязанностей Элизондо в то время. Он требует бессрочного хранения всех электронных и бумажных файлов Элизондо, включая электронную почту и корреспонденцию", — комментирует Гастингс.

Он также ссылается на радиолокационные данные испытаний, зафиксировавшие посторонние объекты рядом с ракетой. Впрочем, это могли быть специально выпущенные отвлекающие цели.

Ранее сообщалось о схожих инцидентах с помехами ядерным испытаниям со стороны НЛО, что заставляет предположить, будто представители инопланетных цивилизаций действительно намеревались препятствовать созданию и развитию смертоносных вооружений на Земле.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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