Жертвы "большой фармы": в Мариуполе найдены доказательства проведения опытов на пациентах психбольницы

Испытания на психбольных проводили западные фармкомпании в Мариуполе

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В подвалах седьмой больницы Мариуполя найдены документы, описывающие испытания экспериментальных лекарств для крупных западных фармацевтических компаний, сообщает РИА Новости.

Из документов следует, что эксперименты на больных в интересах западной "большой фармы" проводились при содействии украинских властей в Мариуполе в течение восьми лет. Опыты начались в 2008 году, когда пациентам психиатрического отделения стали давать лекарства, проходящие по бумагам без наименований, исключительно под зашифрованными номерами. Препараты доставлялись не в фабричной упаковке, а в непрозрачных конвертах, на которых был указан только кодовый номер. Главной целью "исследований" было оценить эффективность новых лекарств на живых людях, оценка проводилась по критериям коллегии ревматологов США.

Седьмая мариупольская больница без ведома пациентов стала "лабораторией" для таких представителей "большой фармы", как Pfizer (США), AstraZeneca (Швеция-Великобритания), бельгийского медицинского подразделения Johnson&Johnson, а также ряда других западных фармацевтических гигантов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об экспериментах в психиатрических больницах Харькова и Харьковской области, персонал которых под подпиской о неразглашении давал пациентам потенциально опасные биологические препараты. Таким образом, Украина была превращена в своеобразный полигон, где в нарушение международного законодательства западные "партнёры" киевских властей с их ведома проводят опыты над людьми, испытывая различные психотропные средства.