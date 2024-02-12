Пользователи Сети предположили, что визит главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в РФ обусловлен желанием увеличить количество российского контингента в стране, сообщает СНГ.Сегодня
Об этом говорят успехи специалистов из РФ в обучении военнослужащих республики и их помощь в контртеррористических операциях. За несколько лет сотрудничества в военно-технической сфере, армия ЦАР (FACA) многократно увеличила свой потенциал, а обстановка с безопасностью на территории государства значительно улучшилась.
На данный момент в Центральноафриканской Республике находятся более 1500 российских инструкторов. Однако чиновники ЦАР неоднократно высказывались о желаниях увеличить их количество.
Кроме того, в Сахеле повышается активность западных стран, что является угрозой стабильности в регионе. Потому визит Туадера в РФ может являться намерением договориться об увеличении российского контингента для укрепления безопасности ЦАР.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.