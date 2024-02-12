В Сети назвали возможную цель визита главы ЦАР в Россию

СНГ.Сегодня: глава ЦАР едет в Москву с предложением увеличить российский контингент в стране

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Сети предположили, что визит главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в РФ обусловлен желанием увеличить количество российского контингента в стране, сообщает СНГ.Сегодня

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом говорят успехи специалистов из РФ в обучении военнослужащих республики и их помощь в контртеррористических операциях. За несколько лет сотрудничества в военно-технической сфере, армия ЦАР (FACA) многократно увеличила свой потенциал, а обстановка с безопасностью на территории государства значительно улучшилась.

На данный момент в Центральноафриканской Республике находятся более 1500 российских инструкторов. Однако чиновники ЦАР неоднократно высказывались о желаниях увеличить их количество.

Кроме того, в Сахеле повышается активность западных стран, что является угрозой стабильности в регионе. Потому визит Туадера в РФ может являться намерением договориться об увеличении российского контингента для укрепления безопасности ЦАР.