Беларусь будет судиться с Литвой из-за удобрений

Белорусский производитель калийных удобрений, известный как "Беларуськалий", подал жалобу в суд Литвы, стремясь получить возмещение ущерба в размере приблизительно 1 миллиарда евро. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на информацию от Министерства транспорта республики.
По данным, причиной иска стало расторжение договора между "Беларуськалием" и Литовскими железными дорогами о транзите удобрений через Литву в феврале 2022 года.
"Арбитражный процесс, инициированный компанией ОАО "Беларуськалий" против Литовской Республики, начался в начале 2024 года, и арбитражный суд был сформирован. Процесс будет продолжен в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) от 1976 года. Следует отметить, что арбитражный процесс является конфиденциальным", — сообщили в литовском Министерстве транспорта.
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