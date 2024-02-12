Беларусь будет судиться с Литвой из-за удобрений

Белоруссия предъявила Литве иск на миллиард евро

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Белорусский производитель калийных удобрений, известный как "Беларуськалий", подал жалобу в суд Литвы, стремясь получить возмещение ущерба в размере приблизительно 1 миллиарда евро. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на информацию от Министерства транспорта республики.

По данным, причиной иска стало расторжение договора между "Беларуськалием" и Литовскими железными дорогами о транзите удобрений через Литву в феврале 2022 года.