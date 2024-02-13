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Новый президент Финляндии Александр Стубб станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России

Политолог Бекман: новый президент Финляндии усилит политику НАТО против России

1:53
Мир

Новый президент Финляндии, Александр Стубб, будет играть ключевую роль в укреплении позиций НАТО и в усилении отчуждения от России. Об этом заявил Йохан Бекман, доцент Хельсинкского университета и финский политолог, в интервью URA. RU.

Политолог Бекман: новый президент Финляндии усилит политику НАТО против России
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Стубб как кандидат от Национальной коалиционной партии одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. Он подчеркнул, что "путь к миру пролегает через поле битвы", выражая намерение сделать Финляндию "голубем мира", но при этом "ястребом НАТО". Реакция Кремля на заявления нового финского лидера была охарактеризована как весьма недружественная, однако там надеются, что будут найдены новые подходы к отношениям с Россией.

"Главная задача для Стубба сейчас — оставаться преданным и послушным союзником Вашингтона. Это вполне естественно. Финляндия в настоящее время является членом военного блока НАТО, и у них имеется дополнительное соглашение с вооружёнными силами США о размещении баз на своей территории. В Финляндии планируется разместить 15 баз. Стубб будет обеспечивать безопасность американских войск на территории Финляндии и гарантировать закрытие границы с Россией, что дальше усилит изоляцию страны от РФ. По сути Стубб становится гарантом союзничества с США. Его роль сводится к управлению территориальной администрацией, где размещены эти базы", — отметил Бекман.

На территории Финляндии активно ведётся подготовка к возможному конфликту с Россией, добавил собеседник агентства.

"Стубб руководит процессом преследования русских. Были предприняты шаги против РФ и её граждан. Планируется конфискация имущества и лишение гражданства. Стубб является одним из инициаторов этих военных планов в отношении российских граждан на территории Финляндии", — подытожил политолог.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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