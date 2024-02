Экс-советник Трампа Болтон признал разговоры бывшего шефа о России выдумкой, в которую он поверил

Дональд Трамп не пугал союзников по НАТО тем, что США не станут их защищать от России, заверил его бывший советник Джон Болтон — его цитирует The Washington Post в воскресенье.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.