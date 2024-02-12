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Экс-советник Трампа Болтон признал разговоры бывшего шефа о России выдумкой, в которую он поверил

Болтон опроверг нежелание Трампа защищать от России союзников по НАТО

1:07
Мир

Дональд Трамп не пугал союзников по НАТО тем, что США не станут их защищать от России, заверил его бывший советник Джон Болтон — его цитирует The Washington Post в воскресенье.

Болтон опроверг нежелание Трампа защищать от России союзников по НАТО
Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее намеревающийся переизбраться экс-президент США рассказал на предвыборном митинге, как предупредил "одного из президентов большой страны", что если его государство не будет больше платить в бюджет альянса, то США не встанут на его защиту от России и, более того, Трамп позволит ей делать всё, что она хочет.

Трамп действительно давил на партнёров по НАТО, чтобы они увеличили военные расходы, подтвердил Болтон.

"Но он ничего не сказал о том, что никого не защитит от России", — добавил дипломат.

По его мнению, скорее всего, в действительности этого разговора не было, а эксцентричный политик его попросту выдумал.

"Но даже несмотря на то, что разговор может быть выдуманным, я думаю, он в это верит", — заметил Болтон.

Впрочем, лучше понимать возможного главу Белого дома буквально, уверен его экс-советник — в случае переизбрания Трампа он, вероятно, будет стремиться к выходу США из НАТО.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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