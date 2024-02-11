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Сенат в США поддержал законопроект о финансовой помощи Украине и Израилю

Законопроект о помощи Украине поддержали в Сенате США

1:37
Мир

Законопроект о финансовой помощи Украине и Израилю, не включающий средства на защиту границы с Мексикой, прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Законопроект о помощи Украине поддержали в Сенате США
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Инициатива была поддержана голосами 67 сенаторов против 32. Рассматривался вопрос о выделении 95 миллиардов долларов, более 60 миллиардов из которых планируется направить Украине. Впрочем, процедурное голосование — лишь первый этап на пути к окончательному утверждению документа. Как пишет ТАСС, впереди ещё как минимум пять голосований по законопроекту в Сенате, а затем — голосование в Палате представителей Конгресса, члены которой с высокой степенью вероятности отклонят решение о финансировании военных устремлений Израиля и Украины.

Представители Республиканской партии США уже заявили, что будут максимально затягивать срок рассмотрения законопроекта. Кроме того, авторов инициативы обвинили в том, что они хотят провести голосование именно в тот момент, когда максимальное число избирателей будет отвлечено финалом чемпионата по американскому футболу — "Супербоул" традиционно является одним из главных телевизионных событий в Соединённых Штатах.

Изначально законопроектом предусматривалось выделение 118 миллиардов долларов на меры по поддержке Украины, Израиля, Тайваня и усиление охраны южной границы США. 5 февраля республиканцы выступили против принятия закона в таком виде, сославшись на то, что средств, выделяемых на американо-мексиканскую границу, явно недостаточно для эффективной борьбы с нелегальной миграцией.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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