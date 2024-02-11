На Донбассе обнаружен "царь-поезд" длиной в 30 км, состоящий из 2100 вагонов, представляющий собой передвижную линию обороны. Сооружение началось в июле 2023 года и теперь рассматривается как отдельная линия обороны.
Это создает серьезные трудности для противника, так как массу металла 30-километрового поезда очень трудно повредить или сдвинуть, что делает продвижение техники через эту область невозможным без пробития коридора.
По сути, эти вагоны прикрыли собой 30 километров территории между Еленовкой и Волновахой, а преодолеть ее практически невозможно.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.