Чудеса военной смекалки: "царь-поезд" на 30 километров в длину появился на Донбассе

DC: Армия России создала на Донбассе 30-километровый "царь-поезд" из 2100 вагонов

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На Донбассе обнаружен "царь-поезд" длиной в 30 км, состоящий из 2100 вагонов, представляющий собой передвижную линию обороны. Сооружение началось в июле 2023 года и теперь рассматривается как отдельная линия обороны.

Фото: DeepState

Это создает серьезные трудности для противника, так как массу металла 30-километрового поезда очень трудно повредить или сдвинуть, что делает продвижение техники через эту область невозможным без пробития коридора.

По сути, эти вагоны прикрыли собой 30 километров территории между Еленовкой и Волновахой, а преодолеть ее практически невозможно.