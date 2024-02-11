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Группа "Би-2" сообщила об отмене концерта в Дубае, причиной могли стать антироссийские взгляды музыкантов

Концерт "Би-2" в Дубае отменили без объяснения причины

1:14
Мир

Группа "Би-2" сообщила, что запланированный на 17 февраля концерт в столице Объединённых Арабских Эмиратов отменён, причины не называются.

Концерт "Би-2" в Дубае отменили без объяснения причины
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам представителей музыкального коллектива, деньги за приобретённые билеты будут возвращены покупателям в ближайшее время. Все остальные выступления группы должны состояться в соответствии с гастрольным графиком.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские дипломаты ведут переговоры с властями ОАЭ, настаивая на отмене концерта "Би-2" из-за откровенно антироссийских взглядов участников коллектива и их поддержку украинского режима. В сообщении отмечалось, что сотрудники МИД РФ планируют тесно работать с представителями ближневосточного государства по вопросам гастролей в нём покинувших Россию артистов. Известно, что законодательством ОАЭ строго запрещены любые попытки разжигания межнациональной розни.

В начале февраля украинский артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка сообщил, что власти Объединённых Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну из-за антироссийских выкриков во время выступления в Дубае в 2022 году.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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