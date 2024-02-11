Российские хакеры снова на высоте: Литва под угрозой

Российские хакеры из группировки Just Evil атаковали систему управления госкомпании Ignitis grupė, ответственной за электроэнергию в Прибалтике, Финляндии и Польше.
Их целью стало отключение электрозаправочных станций, что привело к выходу из строя 30 тысяч электромобилей в Литве.
Хакеры угрожают опубликовать данные клиентов и заблокировать доступ к станциям навсегда.
Ранее сообщалось, что российские хакеры положили сеть крупнейшего провайдера в Польше
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.