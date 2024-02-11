Российские хакеры снова на высоте: Литва под угрозой

Российские хакеры вывели из строя 30 тысяч электромобилей в Литве

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Российские хакеры из группировки Just Evil атаковали систему управления госкомпании Ignitis grupė, ответственной за электроэнергию в Прибалтике, Финляндии и Польше.

Их целью стало отключение электрозаправочных станций, что привело к выходу из строя 30 тысяч электромобилей в Литве.

Хакеры угрожают опубликовать данные клиентов и заблокировать доступ к станциям навсегда.

Ранее сообщалось, что российские хакеры положили сеть крупнейшего провайдера в Польше