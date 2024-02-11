Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что задержки с западной помощью могут привести к серьезной нехватке ракет ПВО на Украине.
Российские удары по военным целям могут стать еще более эффективными из-за этой ситуации. Оценки американских чиновников говорят, что запасы ракет для ПВО иссякнут уже в марте. Украинские военные подтверждают "критическую нехватку" ракет ПВО.
Аналитики считают, что это может позволить России активизировать свою авиацию и увеличить угрозу для Украины, особенно за счет использования пилотируемых самолетов.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.