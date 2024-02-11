Американцы приговорили Украину: закончится в марте

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ISW: Украине грозит нехватка ракет ПВО

0:35
Мир

Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что задержки с западной помощью могут привести к серьезной нехватке ракет ПВО на Украине.

ISW: Украине грозит нехватка ракет ПВО
Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Российские удары по военным целям могут стать еще более эффективными из-за этой ситуации. Оценки американских чиновников говорят, что запасы ракет для ПВО иссякнут уже в марте. Украинские военные подтверждают "критическую нехватку" ракет ПВО.

Аналитики считают, что это может позволить России активизировать свою авиацию и увеличить угрозу для Украины, особенно за счет использования пилотируемых самолетов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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