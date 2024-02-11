Американцы приговорили Украину: закончится в марте

ISW: Украине грозит нехватка ракет ПВО

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает, что задержки с западной помощью могут привести к серьезной нехватке ракет ПВО на Украине.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Российские удары по военным целям могут стать еще более эффективными из-за этой ситуации. Оценки американских чиновников говорят, что запасы ракет для ПВО иссякнут уже в марте. Украинские военные подтверждают "критическую нехватку" ракет ПВО.

Аналитики считают, что это может позволить России активизировать свою авиацию и увеличить угрозу для Украины, особенно за счет использования пилотируемых самолетов.