"Политическое изнасилование": лидеры ЕС открыто угрожали Венгрии из-за отказа одобрить финансирование Украины

Лидеры ЕС открыто угрожали Венгрии за отказ одобрить финансирование Украины

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Советник главы венгерского правительства Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза открыто угрожали Венгрии из-за отказа одобрить дальнейшее финансирование Украины.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом Балаш Орбан сообщил в интервью изданию Exxpress. По его словам, случившееся можно описать словами "политическое изнасилование", поскольку лидеры стран ЕС, имена которых советник венгерского премьера не стал называть, озвучили прямые угрозы. По его словам, речь шла о возможном вреде экономике Венгрии через заморозку принадлежащих ей средств и искусственном снижении курса форинта, что повлекло бы подрыв репутации страны в глазах инвесторов.

"Когда лидеры стран ЕС говорили по телефону с премьер-министром, они открыто озвучили ему именно эту угрозу", — сказал Балаш Орбан.

Советник Виктора Орбана подчеркнул, что Венгрия выстроила прочную и сильную экономику, которая не боится подобных угроз.

В декабре прошлого года на саммите ЕС премьер Венгрии заблокировал поправки к бюджету Евросоюза, предусматривающие выделение Украине 50 миллиардов евро до 2027 года. Тогда Орбан предложил ввести строгий контроль за расходованием средств и перевести выплаты Киеву в ежегодный режим. Кроме того, он пригрозил заблокировать начало переговоров по членству Украины в ЕС.

1 февраля Евросоюз утвердил выделение Украине 50 миллиардов евро в течение четырёх лет с учётом главного требования венгерского премьера — ввести ежегодную переоценку и утверждение этих выплат при строгом контроле за выполнением украинской стороной всех требований ЕС.