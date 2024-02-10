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"Выстрел в ногу": по новому закону о мобилизации на Украине ВСУ смогут отбирать сельхозтехнику у крестьян и фермеров

ВСУ смогут "законно" отбирать технику у фермеров на Украине

1:42
Мир » Бывший СССР » Украина

Народный депутат Верховной рады Украины Юлия Клименко заявила, что новый закон о мобилизации парализует работу аграриев, поскольку позволит ВСУ отбирать технику у мелких фермеров.

ВСУ смогут "законно" отбирать технику у фермеров на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky is licensed under Public domain

Об этом Клименко сказала в эфире всеукраинского телевизионного марафона. Она напомнила, что действующее законодательство позволяет ВСУ отбирать технику только у юридических лиц, но теперь в список могут попасть и физлица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Территориальные центры комплектования, выполняющие роль военных комиссариатов на Украине, будут вести реестр тракторов и прочих сельхозмашин, которые могут пригодиться армии. Если техника, принадлежащая фермеру, попала в такой реестр, на неё будет наложены ограничения по продаже, использованию в качестве залога и перемещению даже из одной области Украины в другую.

По мнению нардепа, новый закон, в случае его принятия, станет "выстрелом в ногу" для аграрной отрасли Украины и парализует работу мелких крестьянско-фермерских хозяйств, в которых нет большого количества техники, а под залог имеющейся нередко берутся кредиты на топливо и семена в преддверии посевной кампании.

"Ограничение передвижения по областям — вообще маразм, потому что некоторые обрабатывают участки, находящиеся в разных областях, а техника не сможет переехать", — добавила Клименко.

Новый законопроект о мобилизации на Украине Верховная рада приняла 7 февраля в первом чтении. Закон был разработан на фоне критической ситуации с нехваткой личного состава на фронте и практически полного отсутствия добровольцев, желающих воевать в рядах ВСУ.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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