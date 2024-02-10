Как российские агенты пытались вмешаться в управление армией Украины через родителей генерала

Сотрудники российских спецслужб посетили родителей нового главкома ВСУ Сырского

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно рассказу соседа родителей Александра Сырского, нового главкома ВСУ, сотрудники российских спецслужб посещали его мать во Владимире.

Фото: Wikipedia by Міністерство оборони України is licensed under общественное достояние

Попытка "вызвать" генерала, которую предприняли через мать Сырского, была совершена до его назначения на пост главкома. Об этом рассказал сосед родителей украинского генерала в беседе с NEWS.ru.

Однако исход этого инцидента остается неизвестным. Сосед описал родителей главкома как скромных и порядочных людей.

Ранее сообщалось, что Сырский начал перебрасывать резервы ВСУ к Авдеевке, чтобы прорвать окружение