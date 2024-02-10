Согласно рассказу соседа родителей Александра Сырского, нового главкома ВСУ, сотрудники российских спецслужб посещали его мать во Владимире.
Попытка "вызвать" генерала, которую предприняли через мать Сырского, была совершена до его назначения на пост главкома. Об этом рассказал сосед родителей украинского генерала в беседе с NEWS.ru.
Однако исход этого инцидента остается неизвестным. Сосед описал родителей главкома как скромных и порядочных людей.
Ранее сообщалось, что Сырский начал перебрасывать резервы ВСУ к Авдеевке, чтобы прорвать окружение
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.