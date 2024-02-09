Штаб обороны Донецкой Народной Республики сообщил о попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины на бригаду энергетиков в Горловке с использованием дронов-камикадзе.
Силовики предприняли попытку сброса самодельных взрывных устройств на энергетиков. Об этом сообщает argumenti.ru.
По последней информации, удалось перехватить восемь вражеских беспилотников, включая пять FPV-дронов, Mavic3T, Mavic3PRO и Heqi.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.